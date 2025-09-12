Karaoké à l’Escalier Saint-Léonard-de-Noblat
3 Place Gay Lussac Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-09-12
fin : 2025-09-12
2025-09-12
Traditionnel karaoké de rentrée animé par Sylvain Buthaud
C’est le mois du Japon à L’Escalier et nous savons tous l’engouement des Japonais pour les karaokés.
On vous proposera un quart d’heure Bande originale de dessins animés japonais
Chansons incontournables, classiques revisités ou tubes surprises… que vous chantiez juste ou pas du tout, venez partager un moment de bonne humeur et de lâcher-prise.
En solo, en duo ou en version chorale improvisée, tout est permis !
Bar associatif et petite restauration sur place pour accompagner la soirée. .
3 Place Gay Lussac Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 09 00 30 animation@lescalier87.org
