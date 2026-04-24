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Conférence et sortie, chauves-souris au Foyer Rural Salle des fêtes Saint-Léonard-de-Noblat

Conférence et sortie, chauves-souris au Foyer Rural Salle des fêtes Saint-Léonard-de-Noblat

Conférence et sortie, chauves-souris au Foyer Rural Salle des fêtes Saint-Léonard-de-Noblat jeudi 21 mai 2026.

Lieu : Salle des fêtes

Adresse : Place Denis Dussoubs

Ville : 87400 Saint-Léonard-de-Noblat

Département : Haute-Vienne

Début : jeudi 21 mai 2026

Fin : jeudi 21 mai 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Saint-Léonard-de-Noblat

Conférence et sortie, chauves-souris au Foyer Rural

Salle des fêtes Place Denis Dussoubs Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 20:30:00
fin : 2026-05-21

Date(s) :
2026-05-21

Conférence animée par Manon Devaud, chargée de mission chiroptères au GMHL (Groupe Mammalogique et Herpétologique du Limousin). La conférence sera suivie d’une sortie pour aller à la rencontre des différentes espèces de chauves-souris du bourg de Saint-Léonard de Noblat.   .

Salle des fêtes Place Denis Dussoubs Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 56 11 18  accueil@foyer-rural-saint-leonard.fr

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English : Conférence et sortie, chauves-souris au Foyer Rural

L’événement Conférence et sortie, chauves-souris au Foyer Rural Saint-Léonard-de-Noblat a été mis à jour le 2026-04-24 par OT de Noblat

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