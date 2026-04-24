Atelier ludique, fresque de l’eau au Foyer Rural Saint-Léonard-de-Noblat
Atelier ludique, fresque de l’eau au Foyer Rural Saint-Léonard-de-Noblat samedi 23 mai 2026.
Saint-Léonard-de-Noblat
Atelier ludique, fresque de l’eau au Foyer Rural
Foyer rural Espace Denis Dussoubs Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 10:00:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Et si on jouait, tout en apprenant à mieux protéger l’eau, notre trésor commun ?
La Fresque de l’Eau, c’est un atelier ludique basé sur un jeu de 57 cartes. Ces cartes, créées à partir de données fiables, nous emmènent dans une aventure collective pour
découvrir les coulisses du cycle de de l’eau,
comprendre comment nos activités humaines viennent le chambouler et voir ce que ça change pour la nature et pour nous.
Animé par France Nature Environnement Limousin, le Centre Nature de la Loutre.
A partir de 16 ans .
Foyer rural Espace Denis Dussoubs Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 56 11 18 accueil@foyer-rural-saint-leonard.fr
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English : Atelier ludique, fresque de l’eau au Foyer Rural
L’événement Atelier ludique, fresque de l’eau au Foyer Rural Saint-Léonard-de-Noblat a été mis à jour le 2026-04-24 par OT de Noblat
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