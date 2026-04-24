Saint-Léonard-de-Noblat

Visite du jardin partagé au Foyer Rural

Foyer rural Espace Denis Dussoubs Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 16:30:00

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

Venez découvrir le jardin partagé du Foyer Rural et les travaux du groupe UP jardin et des scolaires avec un goûter offert. .

Foyer rural Espace Denis Dussoubs Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 56 11 18 accueil@foyer-rural-saint-leonard.fr

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English : Visite du jardin partagé au Foyer Rural

L’événement Visite du jardin partagé au Foyer Rural Saint-Léonard-de-Noblat a été mis à jour le 2026-04-24 par OT de Noblat