Visite du jardin partagé au Foyer Rural Saint-Léonard-de-Noblat
Visite du jardin partagé au Foyer Rural Saint-Léonard-de-Noblat vendredi 22 mai 2026.
Saint-Léonard-de-Noblat
Visite du jardin partagé au Foyer Rural
Foyer rural Espace Denis Dussoubs Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 16:30:00
fin : 2026-05-22
Date(s) :
2026-05-22
Venez découvrir le jardin partagé du Foyer Rural et les travaux du groupe UP jardin et des scolaires avec un goûter offert. .
Foyer rural Espace Denis Dussoubs Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 56 11 18 accueil@foyer-rural-saint-leonard.fr
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English : Visite du jardin partagé au Foyer Rural
L’événement Visite du jardin partagé au Foyer Rural Saint-Léonard-de-Noblat a été mis à jour le 2026-04-24 par OT de Noblat
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