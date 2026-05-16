Gala du Foyer Rural Salle des Fêtes Saint-Léonard-de-Noblat

Saint-Léonard-de-Noblat

Gala du Foyer Rural

Salle des Fêtes Place Denis Dussoubs Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 20:45:00

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05 2026-06-06 2026-06-07

Du 5 au 7 juin 2026, la ville de Saint-Léonard-de-Noblat vibrera au rythme du Gala 2026 du foyer rural. Pendant trois jours, danse, théâtre, chant et arts du cirque se succéderont dans une ambiance festive et conviviale à l’Espace Denis Dussoubs.

Au programme un grand spectacle moderne le vendredi soir, des démonstrations artistiques et des animations tout au long du samedi, sans oublier le théâtre et le hip-hop le dimanche après-midi. Entre performances, repas partagé et moments de convivialité, ce gala promet un week-end riche en émotions et en créativité.

Ouvert à tous, cet événement met à l’honneur les talents locaux et le dynamisme associatif du territoire. Une belle occasion de soutenir les artistes amateurs et de partager un moment chaleureux en famille ou entre amis. .

Salle des Fêtes Place Denis Dussoubs Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 56 11 18 accueil@foyer-rural-saint-leonard.fr

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English : Gala du Foyer Rural

L’événement Gala du Foyer Rural Saint-Léonard-de-Noblat a été mis à jour le 2026-05-16 par Terres de Limousin