Saint-Léonard-de-Noblat

Grand prix régional triplette vétéran

Boulodrome de Beaufort Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 08:00:00

fin : 2026-06-05 23:00:00

Date(s) :

2026-06-05

Grand prix régional triplette vétérans de la ville de Saint-Léonard de Noblat.

L’événement est réservé aux licenciés FFPJP. .

Boulodrome de Beaufort Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 73 50 19 stleopetanque@gmail.com

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English : Grand prix régional triplette vétéran

L’événement Grand prix régional triplette vétéran Saint-Léonard-de-Noblat a été mis à jour le 2026-04-09 par Terres de Limousin