Concert de Joanna Lévy à l’Escalier Saint-Léonard-de-Noblat

Concert de Joanna Lévy à l'Escalier

3 Place Gay Lussac Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Début : 2026-02-27

fin : 2026-02-27

Laissez-vous emporter dans l’univers onirique de Joanna Lévy,

musicienne autrice-compositrice-interprète.

Un monde de mots, de rimes, servi par une musique créative tout en légèreté et en simplicité.

Une voix, sur le fil du rasoir, qui sert au plus prêt une écriture subtile et fragile, profondément humaine.

Sur scène, une grande complicité artistique et amicale émane de son duo avec le guitariste et chanteur Étienne Arnoux .

3 Place Gay Lussac Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

