Mark ROTHKO les champs de peinture à la Bibliothèque Salle des fêtes Saint-Léonard-de-Noblat

Mark ROTHKO les champs de peinture à la Bibliothèque

Salle des fêtes Place Denis Dussoubs Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

Mark Rothko est placé par l’Histoire de l’Art parmi les artistes de l’Expressionnisme abstrait, représentant de la colorfield painting (peinture par champs de couleurs) ; il fait partie de la génération qui a installé l’art américain sur le devant de la scène internationale après la deuxième guerre mondiale. Cependant, personnage intransigeant, il a rejeté la plupart des étiquettes qui lui ont été accolées.

Il se faisait une très haute idée de l’art et ne supportait pas les jugements qu’il considérait comme approximatifs. Fin connaisseur de la mythologie gréco- latine, grand lecteur de Shakespeare et de Nietzsche, il n’eut de cesse d’exprimer le tragique de la condition humaine. Nous verrons comment il y est parvenu en pratiquant une peinture à la fois

d’une grande simplicité et d’une grande sensualité, qui se concentre sur l’essentiel. .

Salle des fêtes Place Denis Dussoubs Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 56 76 87 bibliotheque.municipale@ville-saint-leonard.fr

