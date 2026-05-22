Visites théatralisées de Châlucet Tours de Chalusset Saint-Jean-Ligoure

Saint-Jean-Ligoure

Visites théatralisées de Châlucet

Tours de Chalusset Forteresse de Châlucet Saint-Jean-Ligoure Haute-Vienne

Tarif : 6.5 – 6.5 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 15:00:00

fin : 2026-11-25

Date(s) :

2026-06-07

Au cœur des forêts limousines, laissez-vous entraîner dans une visite théâtralisée de la Forteresse de Châlucet et plongez au temps du Moyen Âge. Pendant 1h30, (re)découvrez Châlucet sur les pas du seigneur des lieux au XIIIe siècle, Géraud de Maulmont, qui vous révélera les secrets de la forteresse à travers anecdotes et scènes inspirées de la vie médiévale. Explorez les vestiges du haut castrum et admirez la tour Jeannette, accessibles en visite libre à partir du lundi 7 avril 2026.

Visite sur réservation uniquement. Pour les groupes de plus de 10 personnes, merci de contacter la maison d’accueil afin d’organiser votre venue. .

Tours de Chalusset Forteresse de Châlucet Saint-Jean-Ligoure 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 96 55

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English : Visites théatralisées de Châlucet

L’événement Visites théatralisées de Châlucet Saint-Jean-Ligoure a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Pays de Nexon Monts de Châlus