Saint-Jean-Ligoure

Au bout du conte… Poucet

Forteresse de Châlucet Saint-Jean-Ligoure Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 16:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Le Petit Poucet, c’est bien le conte que tout le monde connaît ! Alors, pourquoi le raconter encore si tout le monde le connaît et l’a déjà entendu un millier de fois ? Peut-être pour le plaisir de replonger dans la forêt des ombres, guidé par un tout petit gars, plein de lumière ? Partageons cette joie à chaque fois renouvelée de revisiter ce conte qui nous a enchanté et fait tremblé, aussi. .

Forteresse de Châlucet Saint-Jean-Ligoure 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Au bout du conte… Poucet

L’événement Au bout du conte… Poucet Saint-Jean-Ligoure a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Pays de Nexon Monts de Châlus