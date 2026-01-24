Fête à Châlucet Journée d’animations

Château de Châlucet Saint-Jean-Ligoure Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Réservez votre date ! La fête au Château de Châlucet revient le dimanche 31 mai 2026.

Programme à venir. .

Château de Châlucet Saint-Jean-Ligoure 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 96 55

English : Fête à Châlucet Journée d’animations

L’événement Fête à Châlucet Journée d’animations Saint-Jean-Ligoure a été mis à jour le 2026-01-28 par OT Pays de Nexon Monts de Châlus