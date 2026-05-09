Rando chocolat Salle polyvalente Razès
Rando chocolat Salle polyvalente Razès dimanche 7 juin 2026.
Razès
Rando chocolat
Salle polyvalente Puy Cor Razès Haute-Vienne
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 13:30:00
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Venez marcher et déguster du chocolat, seul, en famille ou entre amis, en participant à une randonnée gourmande. Balade de 7 km au cœur des Mont d’Ambazac à votre allure. Un parcours santé de 5 km est proposé aux personnes moins sportives. .
Salle polyvalente Puy Cor Razès 87640 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 27 60 64 marchespieds@gmail.com
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English : Rando chocolat
L’événement Rando chocolat Razès a été mis à jour le 2026-05-09 par OT Monts du Limousin
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