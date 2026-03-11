Matinée bien-être entre lumière et vibration Razès

Matinée bien-être entre lumière et vibration

Lieu-dit Santrop Razès Haute-Vienne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Début : 2026-05-10

fin : 2026-07-19

2026-05-10 2026-06-27 2026-07-05 2026-07-19 2026-08-02 2026-08-23

Ressourcez-vous dans la nature pour accueillir la lumière du jour et l’énergie de cet environnement. Un temps de parole autour d’une pause gourmande. Relaxation avec un bain sonore (tambour, hochet,bol tibétain, drump,…), un voyage pour accueillir la nature et le calme en vous. .

Lieu-dit Santrop Razès 87640 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 48 77 48 cindy.loin@yahoo.fr

