Concert des chorales de Razès et de Panazol Eglise Razès
Concert des chorales de Razès et de Panazol Eglise Razès samedi 13 juin 2026.
Razès
Concert des chorales de Razès et de Panazol
Eglise 5 Rue de la Marché Razès Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 20:00:00
fin : 2026-06-13 21:30:00
Date(s) :
2026-06-13
Les chorales de Razes et de Panazol accompagnées de solistes de l’opéra de Limoges proposent un récital de chants spirituals avec l’interprétation d’une oeuvre majeure du compositeur britannique Michael Tippet A child of our time . Composée durant les périodes sombres de notre histoire, cet oratorio ouvre sur des messages d’espoir, entre ombre et lumière. .
Eglise 5 Rue de la Marché Razès 87640 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 28 37 70 adages.plb@gmail.com
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English : Concert des chorales de Razès et de Panazol
L’événement Concert des chorales de Razès et de Panazol Razès a été mis à jour le 2026-05-21 par Terres de Limousin
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