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Concert des chorales de Razès et de Panazol Eglise Razès

Concert des chorales de Razès et de Panazol Eglise Razès

Concert des chorales de Razès et de Panazol Eglise Razès samedi 13 juin 2026.

Lieu : Eglise

Adresse : 5 Rue de la Marché

Ville : 87640 Razès

Département : Haute-Vienne

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 0 0 0

Razès

Concert des chorales de Razès et de Panazol

Eglise 5 Rue de la Marché Razès Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 20:00:00
fin : 2026-06-13 21:30:00

Date(s) :
2026-06-13

Les chorales de Razes et de Panazol accompagnées de solistes de l’opéra de Limoges proposent un récital de chants spirituals avec l’interprétation d’une oeuvre majeure du compositeur britannique Michael Tippet A child of our time . Composée durant les périodes sombres de notre histoire, cet oratorio ouvre sur des messages d’espoir, entre ombre et lumière.   .

Eglise 5 Rue de la Marché Razès 87640 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 28 37 70  adages.plb@gmail.com

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English : Concert des chorales de Razès et de Panazol

L’événement Concert des chorales de Razès et de Panazol Razès a été mis à jour le 2026-05-21 par Terres de Limousin

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