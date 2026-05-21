Concert des chorales de Razès et de Panazol Eglise Razès

Razès

Concert des chorales de Razès et de Panazol

Eglise 5 Rue de la Marché Razès Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 20:00:00

fin : 2026-06-13 21:30:00

Date(s) :

2026-06-13

Les chorales de Razes et de Panazol accompagnées de solistes de l’opéra de Limoges proposent un récital de chants spirituals avec l’interprétation d’une oeuvre majeure du compositeur britannique Michael Tippet A child of our time . Composée durant les périodes sombres de notre histoire, cet oratorio ouvre sur des messages d’espoir, entre ombre et lumière. .

Eglise 5 Rue de la Marché Razès 87640 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 28 37 70 adages.plb@gmail.com

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English : Concert des chorales de Razès et de Panazol

L’événement Concert des chorales de Razès et de Panazol Razès a été mis à jour le 2026-05-21 par Terres de Limousin