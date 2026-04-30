Mercredis du Lac Reggae Circus Plage de Santrop Razès

Razès

Mercredis du Lac Reggae Circus

Plage de Santrop Lac de Saint-Pardoux Razès Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 18:00:00

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08

Le Lac de Saint-Pardoux s’associe avec le Sirque de Nexon, Pôle National Cirque pour une soirée autour du Cirque. À partir de 18h, découvrez le spectacle Main-s Tenant-es , ce spectacle de main à main met en lumière le rôle du porteur, figure essentielle mais souvent invisible. Entre force, fragilité et confiance, il explore la relation humaine au cœur du mouvement acrobatique. À partir de 21h, place à Basherz, avec des reprises reggae en version acoustique pour une fin de journée chill et festive. Food-trucks et buvette pour profiter pleinement de la soirée. Soirée 100% gratuire et ouverte à tous ! .

Plage de Santrop Lac de Saint-Pardoux Razès 87640 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 71 04 40 accueil@lacsaintpardoux.fr

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English : Mercredis du Lac Reggae Circus

L’événement Mercredis du Lac Reggae Circus Razès a été mis à jour le 2026-04-30 par Maison du Lac et du Tourisme de Saint-Pardoux