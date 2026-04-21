Mercredis du Lac Marché festif Plage de Santrop Razès

Razès

Mercredis du Lac Marché festif

Plage de Santrop Lac de Saint-Pardoux Razès Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 17:00:00

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

Ne manquez pas le premier marché festif de la saison sur le site de Santrop, sur le parking de la Piscine. Artisans, producteurs et commerçants locaux vous donnent rendez-vous pour un marché aux couleurs du terroir ! Venez à la rencontre de celles et ceux qui font vivre notre territoire produits fermiers, créations artisanales, douceurs sucrées, idées cadeaux… de quoi faire le plein de saveurs et de découvertes. Pour accompagner ce moment chaleureux, le groupe limougeaud Undercover proposera un concert de reprises Pop Rock revisités et arrangés en version acoustique.. N’oubliez pas vos couverts et venez partager ce moment festif et savoureux ! .

Plage de Santrop Lac de Saint-Pardoux Razès 87640 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 71 04 40 accueil@lacsaintpardoux.fr

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English : Mercredis du Lac Marché festif

L’événement Mercredis du Lac Marché festif Razès a été mis à jour le 2026-04-21 par Maison du Lac et du Tourisme de Saint-Pardoux