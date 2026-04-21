Razès

Mercredis du Lac En famille au Lac

Plage de Santrop Razès Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 16:00:00

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

Cette journée, dédiée aux plus jeunes, propose différentes animations ferme pédagogique, jeux géants en bois et séance de cinéma de plein air avec le film God Save the Tuche (Tous publics). Des animations 100% gratuites ! .

Plage de Santrop Razès 87640 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 71 04 40 accueil@lacstpardoux.fr

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English : Mercredis du Lac En famille au Lac

L’événement Mercredis du Lac En famille au Lac Razès a été mis à jour le 2026-04-21 par Maison du Lac et du Tourisme de Saint-Pardoux