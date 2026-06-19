Informations pratiques

Razès

Mercredis du Lac Rock sous les Étoiles

Plage de Santrop Razès Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 19:00:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

En collaboration avec l’association limougeaude Execution Management, le Lac de Saint-Pardoux accueille trois groupes de musique dans le style punk/métal pour une soirée musiclae au bord de l’eau. Food-trucks et buvette sur place ! Un événement 100% gratuit ! Avec Zombie Dog, Burdens et Salut les Keupons. .

Plage de Santrop Razès 87640 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 71 04 40 accueil@lacsaintpardoux.fr

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English : Mercredis du Lac Rock sous les Étoiles

L’événement Mercredis du Lac Rock sous les Étoiles Razès a été mis à jour le 2026-06-19 par Maison du Lac et du Tourisme de Saint-Pardoux