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Mercredis du Lac Rock sous les Étoiles Razès

mercredi 22 juillet 2026 · Razès

Mercredis du Lac Rock sous les Étoiles Razès

Informations pratiques

Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Plage de Santrop
Ville
87640 Razès
Département
Haute-Vienne
Tarif
Gratuit

Razès

Mercredis du Lac Rock sous les Étoiles

Plage de Santrop Razès Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 19:00:00
fin : 2026-07-22

Date(s) :
2026-07-22

En collaboration avec l’association limougeaude Execution Management, le Lac de Saint-Pardoux accueille trois groupes de musique dans le style punk/métal pour une soirée musiclae au bord de l’eau. Food-trucks et buvette sur place ! Un événement 100% gratuit ! Avec Zombie Dog, Burdens et Salut les Keupons.   .

Plage de Santrop Razès 87640 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 71 04 40  accueil@lacsaintpardoux.fr

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English : Mercredis du Lac Rock sous les Étoiles

L’événement Mercredis du Lac Rock sous les Étoiles Razès a été mis à jour le 2026-06-19 par Maison du Lac et du Tourisme de Saint-Pardoux

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