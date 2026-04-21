Mercredis du Lac Electro Beach Party Razès
Mercredis du Lac Electro Beach Party Razès mercredi 12 août 2026.
Razès
Mercredis du Lac Electro Beach Party
Plage de Santrop Razès Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 19:00:00
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
En partenariat avec NRJ Limoges, le Lac de Saint-Pardoux se transforme en discothèque géante pour LA soirée électro de l’été en Haute-Vienne. La soirée commence avec un warm-up assuré par Clément Mariaud (DJ local) puis place à la tête d’affiche de la soirée, le dj Upsilone (Everytime We Touch) et ses mélodies électro/pop inspirées des années 80 avant de terminer la soirée avec un second dj local. Food-trucks et buvette sur place. Ne manquez pas LA soirée électro de l’été ! Un événement 100% gratuit ! .
Plage de Santrop Razès 87640 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 71 04 40 accueil@saintpardoux.fr
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English : Mercredis du Lac Electro Beach Party
L’événement Mercredis du Lac Electro Beach Party Razès a été mis à jour le 2026-04-21 par Maison du Lac et du Tourisme de Saint-Pardoux
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