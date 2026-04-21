Razès

Mercredis du Lac Feu d’artifice

Plage de Santrop Razès Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 19:00:00

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

C’est le grand rendez-vous de l’été au Lac de Saint-Pardoux. Le feu d’artifice annuel proposé par la société LIM EVENT est de retour cette année. Tiré depuis le centre du lac, ce spectacle pyrotechnique ravira petits et grands. Cette année, le duo pop-rock Home Made Crumble ouvrira la soirée avant de laisser place au DJ slovène MATWAY. Food trucks et buvette sur place. Un événement 100 % gratuit. .

Plage de Santrop Razès 87640 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 71 04 40 communication@lacsaintpardoux.fr

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English : Mercredis du Lac Feu d’artifice

L’événement Mercredis du Lac Feu d’artifice Razès a été mis à jour le 2026-04-21 par Maison du Lac et du Tourisme de Saint-Pardoux