Razès

Mercredi du Lac Summer Pool Party

La Piscine Lac de Saint-Pardoux Razès Haute-Vienne

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 19:30:00

fin : 2026-07-01

Date(s) :

2026-07-01

La Piscine du Lac de Saint-Pardoux se transforme en dancefloor aquatique pour une pool Party de lancement de saison ! APRYL et POESIC (dj locaux) prendrons les commandes musicales au bord des bassins pour un set rythmé, dansant et festif, à vivre les pieds dans l’eau. Associations et collectifs locaux œuvrant pour l’égalité, la diversité et l’inclusion seront présents pour faire de cette soirée un espace à la fois festif et safe, ouvert à toutes et tous. Entre performances, rencontres et moments de convivialité, la Summer Pool Party célèbre la liberté d’être soi-même dans un cadre estival original. Boisson et restauration sur place ! .

La Piscine Lac de Saint-Pardoux Razès 87640 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 02 79 79 lapiscine@lacsaintpardoux.fr

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English : Mercredi du Lac Summer Pool Party

L’événement Mercredi du Lac Summer Pool Party Razès a été mis à jour le 2026-04-21 par Maison du Lac et du Tourisme de Saint-Pardoux