Razès

Championnat de France d’orpaillage

Plage de Santrop Razès Haute-Vienne

Tarif : 24 – 24 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 09:30:00

fin : 2026-05-23 18:00:00

Date(s) :

2026-05-23 2026-05-24

Venez encourager les orpailleurs venus de la France entière lors de ce championnat national dans le magnifique cadre du Lac de Saint-Pardoux qui à déja accueilli cette compétition en 1989 et les championnats du monde en 1995. .

Plage de Santrop Razès 87640 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine contact@ffor.fr

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English :

L’événement Championnat de France d’orpaillage Razès a été mis à jour le 2026-05-05 par Terres de Limousin