Championnat de France d’orpaillage Razès
Championnat de France d’orpaillage Razès samedi 23 mai 2026.
Razès
Championnat de France d’orpaillage
Plage de Santrop Razès Haute-Vienne
Tarif : 24 – 24 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 09:30:00
fin : 2026-05-23 18:00:00
Date(s) :
2026-05-23 2026-05-24
Venez encourager les orpailleurs venus de la France entière lors de ce championnat national dans le magnifique cadre du Lac de Saint-Pardoux qui à déja accueilli cette compétition en 1989 et les championnats du monde en 1995. .
Plage de Santrop Razès 87640 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine contact@ffor.fr
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English :
L’événement Championnat de France d’orpaillage Razès a été mis à jour le 2026-05-05 par Terres de Limousin
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