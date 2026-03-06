Veillée aux étoiles en juillet Razès

Veillée aux étoiles en juillet

Malabard Razès Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-05 2026-07-08 2026-07-10 2026-07-16 2026-07-17

Le ciel à portée de main… sans télescope ! Levez les yeux, laissez-vous guider… Une nuit magique vous attend ! En famille ou entre amis, partez pour une aventure céleste captivante sans aucun instrument, juste avec vos yeux et un brin d’imagination. Au fil de la soirée décryptez les constellations, suivez les traces lumineuses des planètes et de la Lune, voyagez à travers la Voie lactée entre mythes et merveilles, écoutez les histoires de l’Univers. Un moment simple, chaleureux et inoubliable, pour découvrir ensemble les secrets du ciel, la magie de la nuit et le plaisir de comprendre ce qui brille là-haut ! À vivre absolument pour apprendre, rêver, et ne plus jamais regarder les étoiles comme avant. .

Malabard Razès 87640 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine pa-coste@orange.fr

