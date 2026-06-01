En quête des insectes pollinisateurs !, Jardin bourdonnant, Maisonnais-sur-Tardoire

En quête des insectes pollinisateurs ! Dimanche 7 juin, 14h00 Jardin bourdonnant Haute-Vienne

Gratuit. Prévoir chaussures et vêtements adaptés à la météo et au travail de la terre crue à la main dans le jardin, mais aussi appareil photo ou smartphone. Tout public dès 10 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:30:00+02:00

La commune de Maisonnais-sur-Tardoire vous accueille dans son jardin « bourdonnant » en cours d’aménagement. Venez découvrir l’application dédiée au Suivi Photographique des Insectes Pollinisateurs (SPIPOLL) avec le Parc et l’Office pour les insectes et leur environnement (OPIE).

Puis, à partir de 15h30, participez avec l’artiste céramiste Kristiane Hink (Atelier Traces en Terre) à un atelier de construction d’un petit mur en terre crue, favorable à l’accueil des abeilles sauvages et qui matérialisera l’une des entrées du jardin.

Jardin bourdonnant Rue des Abeilles (à côté de l’éco-point) 87440 Maisonnais-sur-Tardoire Maisonnais-sur-Tardoire 87440 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 53 55 36 00 https://www.pnr-perigord-limousin.fr/en-ce-moment/agenda/les-rendez-vous-du-parc/ Le jardin bourdonnant de Maisonnais-sur-Tardoire a été créé dans le cadre du programme de préservation des abeilles sauvages LIFE Wild-Bees, coordonné par le PNR Périgord-Limousin. Il a été créé par les habitants de la commune dans le cadre d’un projet participatif.

La commune de Maisonnais-sur-Tardoire vous accueille dans son jardin « bourdonnant » en cours d’aménagement. Venez découvrir l’application dédiée au Suivi Photographique des Insectes Pollinisateurs le …

©David Genoud