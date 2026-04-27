Stage d’été Château de Lavauguyon Lavauguyon Maisonnais-sur-Tardoire

Maisonnais-sur-Tardoire

Stage d’été Château de Lavauguyon

Lavauguyon Château de Lavauguyon Maisonnais-sur-Tardoire Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-03

Chaque année, avec l’aide de l’union Rempart, Les Amis du Château de Lavauguyon organisent une stage d’été avec des bénévoles adultes. Si vous êtes volontaires et que vous voulez découvrir notre patrimoine, le Limousin et le vivre ensemble, ce stage est fait pour vous ! Si vous voulez passer du temps sur le chantier, contacter sans plus attendre l’association. .

Lavauguyon Château de Lavauguyon Maisonnais-sur-Tardoire 87440 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 83 04 05 chateau.lavauguyon87@gmail.com

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English : Stage d’été Château de Lavauguyon

L’événement Stage d’été Château de Lavauguyon Maisonnais-sur-Tardoire a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Ouest Limousin