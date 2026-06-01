Visite du château de Lavauguyon, Château de Lavauguyon, Maisonnais-sur-Tardoire

Visite du château de Lavauguyon 19 et 20 septembre Château de Lavauguyon Haute-Vienne

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Venez découvrir les ruines du château de Lavauguyon et plongez dans son histoire, du logis du XIIe siècle au château du XVe siècle.

Vous pourrez également découvrir le travail des bénévoles de l’association, mobilisés pour redonner vie à ce lieu et permettre son ouverture au public.

Château de Lavauguyon Lavauguyon, 87440 Maisonnais-sur-Tardoire Maisonnais-sur-Tardoire 87440 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 07 81 83 04 05 http://www.chateau-lavauguyon.fr https://www.facebook.com/lesamisduchateaulavauguyon Ce château médiéval des XIIe et XVe siècles, aujourd’hui en ruines, est situé au cœur du village de Lavauguyon. Le château, construit sur une pente, domine la Tardoire dans un site remarquable. L’intérieur du château se composait de deux vastes corps de logis et d’une grande chapelle. Abandonné au XVIIIe siècle, il a été démantelé lors de la Révolution française de 1789. De l’extérieur, on peut voir les vestiges du donjon carré et les restes des courtines de l’enceinte principale flanquée de quatre tours d’angle et entourée de fossés assez bien conservés.

Ce site, entretenu et préservé par la commune de Maisonnais-sur-Tardoire et l’association « Les amis de Lavauguyon » fait l’objet d’un appel de mécénat pour sa réhabilitation. L’association accueille régulièrement des chantiers d’insertion et de bénévoles et propose également à tout public des ateliers d’initiation à la maçonnerie et à la taille de pierre ainsi que des animations en période estivale. Parking dans le hameau de Lavauguyon.

Venez découvrir les ruines du château de Lavauguyon et plongez dans son histoire, du logis du XIIe siècle au château du XVe siècle.

©eric ZUCKMEYER