A la recherche du manuscrit perdu Le Bourg Maisonnais-sur-Tardoire

Maisonnais-sur-Tardoire

A la recherche du manuscrit perdu

Le Bourg ALSH La clé des Champs Maisonnais-sur-Tardoire Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 09:00:00

fin : 2026-06-27 19:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Venez jouer en famille, rentrez dans une jeu immersif dans l’univers de Jules Verne et partez à la recherche du manuscrit perdu. .

Le Bourg ALSH La clé des Champs Maisonnais-sur-Tardoire 87440 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 79 36 93 lacledeschamps@ouestlimousin.com

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English :

L’événement A la recherche du manuscrit perdu Maisonnais-sur-Tardoire a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Ouest Limousin