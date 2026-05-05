Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

A la recherche du manuscrit perdu Le Bourg Maisonnais-sur-Tardoire

A la recherche du manuscrit perdu Le Bourg Maisonnais-sur-Tardoire

A la recherche du manuscrit perdu Le Bourg Maisonnais-sur-Tardoire samedi 27 juin 2026.

Lieu : Le Bourg

Adresse : ALSH La clé des Champs

Ville : 87440 Maisonnais-sur-Tardoire

Département : Haute-Vienne

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : Gratuit

Maisonnais-sur-Tardoire

A la recherche du manuscrit perdu

Le Bourg ALSH La clé des Champs Maisonnais-sur-Tardoire Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 09:00:00
fin : 2026-06-27 19:00:00

Date(s) :
2026-06-27

Venez jouer en famille, rentrez dans une jeu immersif dans l’univers de Jules Verne et partez à la recherche du manuscrit perdu.   .

Le Bourg ALSH La clé des Champs Maisonnais-sur-Tardoire 87440 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 79 36 93  lacledeschamps@ouestlimousin.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement A la recherche du manuscrit perdu Maisonnais-sur-Tardoire a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Ouest Limousin

À voir aussi à Maisonnais-sur-Tardoire (Haute-Vienne)