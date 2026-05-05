A la recherche du manuscrit perdu Le Bourg Maisonnais-sur-Tardoire
A la recherche du manuscrit perdu Le Bourg Maisonnais-sur-Tardoire samedi 27 juin 2026.
Maisonnais-sur-Tardoire
A la recherche du manuscrit perdu
Le Bourg ALSH La clé des Champs Maisonnais-sur-Tardoire Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 09:00:00
fin : 2026-06-27 19:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Venez jouer en famille, rentrez dans une jeu immersif dans l’univers de Jules Verne et partez à la recherche du manuscrit perdu. .
Le Bourg ALSH La clé des Champs Maisonnais-sur-Tardoire 87440 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 79 36 93 lacledeschamps@ouestlimousin.com
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English :
L’événement A la recherche du manuscrit perdu Maisonnais-sur-Tardoire a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Ouest Limousin
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