Concert au marché fermier: Les Compères Maisonnais-sur-Tardoire
Concert au marché fermier: Les Compères Maisonnais-sur-Tardoire jeudi 13 août 2026.
Maisonnais-sur-Tardoire
Concert au marché fermier: Les Compères
Le Bourg Maisonnais-sur-Tardoire Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 19:30:00
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-08-13
Lors du marché fermier semi nocturne profitez du concert du groupe Les Compères. Ce sont 4 amoureux de musique celtique: Brigitte au violon, Wendy à l’accordéon et l’harmonica, Nik au Bodhran, et Jim à la guitare, au chant et à la composition. Jigue, polkas.… chansons et musiques variées. Ambiance et rythmes assurés ! .
Le Bourg Maisonnais-sur-Tardoire 87440 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 06 55 tourisme@ouestlimousin.com
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L’événement Concert au marché fermier: Les Compères Maisonnais-sur-Tardoire a été mis à jour le 2026-04-20 par OT Ouest Limousin
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