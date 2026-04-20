Maisonnais-sur-Tardoire

Concert au marché fermier: Les Compères

Le Bourg Maisonnais-sur-Tardoire Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 19:30:00

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

Lors du marché fermier semi nocturne profitez du concert du groupe Les Compères. Ce sont 4 amoureux de musique celtique: Brigitte au violon, Wendy à l’accordéon et l’harmonica, Nik au Bodhran, et Jim à la guitare, au chant et à la composition. Jigue, polkas.… chansons et musiques variées. Ambiance et rythmes assurés ! .

Le Bourg Maisonnais-sur-Tardoire 87440 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 06 55 tourisme@ouestlimousin.com

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English : Concert au marché fermier: Les Compères

L’événement Concert au marché fermier: Les Compères Maisonnais-sur-Tardoire a été mis à jour le 2026-04-20 par OT Ouest Limousin