Fête au Château de Lavauguyon Lavauguyon Maisonnais-sur-Tardoire
Fête au Château de Lavauguyon Lavauguyon Maisonnais-sur-Tardoire samedi 27 juin 2026.
Maisonnais-sur-Tardoire
Fête au Château de Lavauguyon
Lavauguyon Château de Lavauguyon Maisonnais-sur-Tardoire Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-27
Chaque année, lors d’un week-end de juin, c’est la fête au château de Lavauguyon ! Venez découvrir ses vestiges qui font l’histoire de la Route Richard Coeur de Lion.
Au programme
– Samedi 27 juin 14h, début des festivités , visites guidées, 18h mot du président de l’association et du maire, 19h buffet préparé par un traiteur avec de la musique pour se mettre dans l’ambiance
– Dimanche 28 juin de 14h à 18h visites guidées du château.
– Durant ces deux journées exposants d’artisanat médiéval et autres, animations, jeux médiévaux, balade à poneys avec le centre équestre des Lacs de Haute-Charente, etc..
Un beau week-end médiéval en perspective ! .
Lavauguyon Château de Lavauguyon Maisonnais-sur-Tardoire 87440 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 83 04 05 chateau.lavauguyon87@gmail.com
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English : Fête au Château de Lavauguyon
L’événement Fête au Château de Lavauguyon Maisonnais-sur-Tardoire a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Ouest Limousin
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