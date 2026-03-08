En quête des insectes pollinisateurs ! Entrée du jardin bourdonnant Maisonnais-sur-Tardoire

En quête des insectes pollinisateurs !

Entrée du jardin bourdonnant A côté de l’écopoint Maisonnais-sur-Tardoire Haute-Vienne

Début : 2026-06-07

fin : 2026-06-07

2026-06-07

Visite du jardin bourdonnant à Maisonnais-sur-Tardoire. Découverte de l’application dédiée au suivi photographique des insectes pollinisateurs et participez à un atelier de construction avec une céramiste d’un petit mur en terre crue favorable aux abeilles sauvages.

Dans le cadre des Rendez-vous aux jardins

La commune de Maisonnais-sur-Tardoire vous accueille sur son jardin bourdonnant en cours d’aménagement. Venez découvrir l’application dédiée au Suivi Photographique des Insectes Pollinisateurs (SPIPOLL) avec le Parc et l’Office pour les insectes et leur environnement (OPIE).

Puis à partir de 15h30 participez à un atelier de construction, avec l’artiste céramiste Kristiane Hink, d’un petit mur en terre crue favorable à l’accueil des abeilles sauvages et qui matérialisera l’une des entrées du jardin.

Prévoir chaussures et vêtements adaptés à la météo et au travail de la terre crue à la main dans le jardin, mais aussi appareil photo ou smartphone. Dès 10 ans.

Renseignements auprès du Parc 05 53 55 36 00

En partenariat avec la commune. Animé par le Parc, l’OPIE et Kristiane Hink

(Atelier Traces en Terre)

Gratuit .

Entrée du jardin bourdonnant A côté de l’écopoint Maisonnais-sur-Tardoire 87440 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 55 36 00

English : En quête des insectes pollinisateurs !

Visit the buzzing garden at Maisonnais-sur-Tardoire. Discover the application dedicated to photographic monitoring of pollinating insects and take part in a workshop with a ceramist to build a small wall in unbaked clay to help wild bees.

