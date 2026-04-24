Marché fermier semi-nocturne à Maisonnais-sur-Tardoire et concert gratuit Maisonnais-sur-Tardoire
Marché fermier semi-nocturne à Maisonnais-sur-Tardoire et concert gratuit Maisonnais-sur-Tardoire jeudi 13 août 2026.
Maisonnais-sur-Tardoire
Marché fermier semi-nocturne à Maisonnais-sur-Tardoire et concert gratuit
Bourg Maisonnais-sur-Tardoire Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 18:00:00
fin : 2026-08-13 22:00:00
Date(s) :
2026-08-13
Durant l’été, producteurs, communes et la Communauté de Communes Ouest Limousin, vous donnent rendez-vous pour des marchés fermiers semi nocturnes, les jeudis à partir de 18h, dans différentes communes de l’Ouest Limousin. Sur place, produits locaux, frais et cuisinés, raviront vos papilles et peuvent être consommés sur place autour de tablées conviviales. Sur place buvette, grill. N’oubliez pas vos assiettes et vos couverts ! Vous assisterez également au concert du groupe Les Compères. .
Bourg Maisonnais-sur-Tardoire 87440 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 78 22 21 tourisme@ouestlimousin.com
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English : Marché fermier semi-nocturne à Maisonnais-sur-Tardoire et concert gratuit
L’événement Marché fermier semi-nocturne à Maisonnais-sur-Tardoire et concert gratuit Maisonnais-sur-Tardoire a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Ouest Limousin
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