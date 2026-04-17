Jardin de LMG Rendez-vous aux jardins Verneuil-sur-Vienne
Jardin de LMG Rendez-vous aux jardins Verneuil-sur-Vienne dimanche 7 juin 2026.
Verneuil-sur-Vienne
Jardin de LMG Rendez-vous aux jardins
8, les Fonts de Greignac Verneuil-sur-Vienne Haute-Vienne
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 14:30:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Dans le cadre des Rendez-vous aux jardins, venez déambuler librement dans les différentes parties du jardin et échanger avec la jardinière. Vous pourrez admirer une jolie collection d’arbustes peu communs, des espèces méditerranéennes, des rocailles, des milieux humides artificiels et une biodiversité cultivée.
Les bénéfices seront reversés à une association. .
8, les Fonts de Greignac Verneuil-sur-Vienne 87430 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 61 46 40
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Jardin de LMG Rendez-vous aux jardins Verneuil-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Limoges Métropole
À voir aussi à Verneuil-sur-Vienne (Haute-Vienne)
- Ces mousses qui tapissent nos sous-bois Dimanche Nature Centre Nature la Loutre Verneuil-sur-Vienne 26 avril 2026
- Forêt des Vaseix sentier le tour du grand bois Verneuil-sur-Vienne Haute-Vienne 1 mai 2026
- Forêt des Vaseix sentier la promenade de Chamberet Verneuil-sur-Vienne Haute-Vienne 1 mai 2026
- Forêt des Vaseix Sentier La promenade de l’étang Verneuil-sur-Vienne Haute-Vienne 1 mai 2026
- Danses des roses autour des cascades, Parc Laplagne et sa Roseraie historique des Vazeix (site du lycée agricole), Verneuil-sur-Vienne 5 juin 2026