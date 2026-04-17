Verneuil-sur-Vienne

Jardin de LMG Rendez-vous aux jardins

8, les Fonts de Greignac Verneuil-sur-Vienne Haute-Vienne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 14:30:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Dans le cadre des Rendez-vous aux jardins, venez déambuler librement dans les différentes parties du jardin et échanger avec la jardinière. Vous pourrez admirer une jolie collection d’arbustes peu communs, des espèces méditerranéennes, des rocailles, des milieux humides artificiels et une biodiversité cultivée.

Les bénéfices seront reversés à une association. .

8, les Fonts de Greignac Verneuil-sur-Vienne 87430 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 61 46 40

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English :

L’événement Jardin de LMG Rendez-vous aux jardins Verneuil-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Limoges Métropole