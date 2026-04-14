Danses des roses autour des cascades, Parc Laplagne et sa Roseraie historique des Vazeix (site du lycée agricole), Verneuil-sur-Vienne

Danses des roses autour des cascades Vendredi 5 juin, 14h00 Parc Laplagne et sa Roseraie historique des Vazeix (site du lycée agricole) Haute-Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T17:00:00+02:00

Visite du parc Laplagne et de sa Roseraie rénovée

Nous vous invitons à découvrir le parc Laplagne et sa Roseraie, entièrement rénovée et entretenue par les élèves, apprentis et stagiaires en formation de jardinier-paysagistes. Ce lieu, où les roses et le blanc dominent, offre une harmonie de couleurs et de fragrances, bercée par le doux murmure de l’eau qui s’écoule de bassin en bassin entre les rosiers. Un moment de quiétude dans un cadre apaisant et chargé d’histoire, qui renaît depuis 2017, à deux pas de Limoges.

Programme des visites :

Vendredi 5 juin 2026 : deux visites commentées seront organisées, à 14h00 et à 15h30.

Samedi 6 et dimanche 7 juin 2026 : le jardin sera accessible en visite libre, dans le respect du lieu.

Nous aurons plaisir à vous faire découvrir ce site exceptionnel !

Parc Laplagne et sa Roseraie historique des Vazeix (site du lycée agricole) Les Vaseix, Verneuil-sur-Vienne Verneuil-sur-Vienne 87430 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 55 48 44 30 http://www.facebook.com/groups/1178456956238723 Conçue en 1924 par le paysagiste Martial Faure-Laurent à la demande de Monsieur Laplagne, alors propriétaire du domaine, la Roseraie des Vazeix s’intègre au cœur d’un parc paysager du XIXe siècle. Ce dernier, déjà existant, entoure le château des Vazeix comme un écrin de verdure, dans un style novateur inspiré par l’Art déco. Surnommée « la petite Malmaison des Limousins », cette roseraie est léguée en 1942 par la famille Laplagne au ministère de l’Agriculture.

En 2016, un comité de pilotage est mis en place pour réfléchir à la restauration de ce site oublié, avec pour objectif sa préservation et sa valorisation en tant que patrimoine historique paysager. Ce projet prend la forme d’un chantier-école, entièrement mené par des apprenants jardiniers et leurs formateurs, sous l’égide de l’École du Jardin Planétaire de Gilles Clément. Cette initiative est portée par le CFPPA des Vazeix, avec le soutien de l’UNEP, de la Fondation du Patrimoine, d’associations locales et de la Fondation du Patrimoine du Crédit Agricole.

Le XIXe siècle marque un essor majeur de l’aménagement paysager, caractérisé par une quête d’harmonie entre nature et architecture. Parmi les techniques les plus emblématiques de cette époque figure le rusticage, ou art rocailleur, qui consiste à sculpter des structures imitant la nature (bois, pierre, éléments organiques). Le parc Laplagne abrite plusieurs œuvres rocailleuses, reconstituées avec soin par les élèves jardiniers. Ces réalisations illustrent la maîtrise des artisans rocailleurs et témoignent d’un savoir-faire ancien, aujourd’hui redécouvert et transmis. On y trouve notamment des passerelles imitant des troncs d’arbres entrelacés et des bancs sculptés aux formes organiques, invitant les visiteurs à une pause contemplative au cœur de la nature. L’un des éléments les plus marquants du parc est un kiosque, typique des aménagements romantiques de l’époque. Cet ouvrage, conçu pour offrir un refuge ombragé et mystérieux, rappelle les célèbres créations des jardins de Buttes-Chaumont à Paris.

Le succès du rusticage repose sur un savoir-faire alliant sculpture et illusion. Des outils spécifiques, tels que des spatules et des pinceaux, sont utilisés pour sculpter les détails de l’écorce et donner l’apparence souhaitée. Après séchage partiel, des pigments sont souvent appliqués pour renforcer l’effet naturel et imiter les teintes du bois vieilli ou de la pierre. Aujourd’hui, l’art rocailleur continue d’émerveiller et témoigne d’un savoir-faire ancien qui mérite d’être redécouvert et transmis.

Le parc Laplagne des Vazeix reste un exemple vivant de cet héritage en Nouvelle-Aquitaine. Il offre aux visiteurs un voyage dans le temps, à une époque où nature et architecture s’entremêlaient avec poésie et imagination.

Visite du parc Laplagne et de sa Roseraie rénovée

©eric gayout