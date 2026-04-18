Parc Laplagne et la roseraie (visites libres) Rendez-vous aux jardins Parc Laplagne-Lycée agricole des Vaseix Verneuil-sur-Vienne

Verneuil-sur-Vienne

Parc Laplagne et la roseraie (visites libres) Rendez-vous aux jardins

Parc Laplagne-Lycée agricole des Vaseix Les Vaseix Verneuil-sur-Vienne Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-06

Dans le cadre des Rendez-vous aux jardins, venez visiter le parc Laplagne et de sa Roseraie rénovée.

Les organisateurs vous invite à découvrir le parc Laplagne et sa Roseraie, entièrement rénovée et entretenue par les élèves, apprentis et stagiaires en formation de jardiniers-paysagistes. Ce lieu, où les roses et le blanc dominent, offre une harmonie de couleurs et de fragrances, bercée par le doux murmure de l’eau qui s’écoule de bassin en bassin entre les rosiers. .

Parc Laplagne-Lycée agricole des Vaseix Les Vaseix Verneuil-sur-Vienne 87430 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 48 44 30

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English : Parc Laplagne et la roseraie (visites libres) Rendez-vous aux jardins

L’événement Parc Laplagne et la roseraie (visites libres) Rendez-vous aux jardins Verneuil-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-04-18 par OT Limoges Métropole