Découverte du jardin, Le jardin de LMG, Verneuil-sur-Vienne

Découverte du jardin Dimanche 7 juin, 14h30 Le jardin de LMG Haute-Vienne

5€, reversés à une association annoncée le 7 juin à l’entrée du jardin.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T14:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Déambulation libre dans les différentes parties du jardin et échanges avec la jardinière.

Le jardin de LMG 8 les Fonts de Greignac Verneuil-sur-Vienne 87430 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 06 84 61 46 40 Entrez, c’est tout vert, les verts jouent entre eux pendant que les vers travaillent pour eux et qu’un verre vous attend. Ici on regarde car ici on peint en plantant, ici on touche c’est tout doux, non ça pique, là on sent, on écoute. Cette pente plein sud trop souvent assoiffée ne récompense pas toujours la jardinière qui ne peut se passer des couleurs quelle que soit la saison. Collection d’arbustes peu communs, espèces méditerranéennes, rocaille, milieux humides artificiels, biodiversité cultivée.

Déambulation libre dans les différentes parties du jardin et échanges avec la jardinière.

© Gérard LEVEQUE