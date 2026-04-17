Parc Laplagne et la roseraie (visites guidées) Rendez-vous aux jardins Parc Laplagne-Lycée agricole des Vaseix Verneuil-sur-Vienne
Parc Laplagne et la roseraie (visites guidées) Rendez-vous aux jardins Parc Laplagne-Lycée agricole des Vaseix Verneuil-sur-Vienne vendredi 5 juin 2026.
Verneuil-sur-Vienne
Parc Laplagne et la roseraie (visites guidées) Rendez-vous aux jardins
Parc Laplagne-Lycée agricole des Vaseix Les Vaseix Verneuil-sur-Vienne Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 14:00:00
fin : 2026-06-05 17:00:00
Date(s) :
2026-06-05
Dans le cadre des Rendez-vous aux jardins, venez visiter le parc Laplagne et de sa Roseraie rénovée.
Les organisateurs vous invite à découvrir le parc Laplagne et sa Roseraie, entièrement rénovée et entretenue par les élèves, apprentis et stagiaires en formation de jardiniers-paysagistes. Ce lieu, où les roses et le blanc dominent, offre une harmonie de couleurs et de fragrances, bercée par le doux murmure de l’eau qui s’écoule de bassin en bassin entre les rosiers.
Réservations et informations complémentaires auprès des organisateurs. .
Parc Laplagne-Lycée agricole des Vaseix Les Vaseix Verneuil-sur-Vienne 87430 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 48 44 30
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L’événement Parc Laplagne et la roseraie (visites guidées) Rendez-vous aux jardins Verneuil-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Limoges Métropole
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