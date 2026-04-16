Découverte géologique Raconte-moi la collision cosmique du Ciel et de la Terre Maison de la Réserve Rochechouart
Découverte géologique Raconte-moi la collision cosmique du Ciel et de la Terre Maison de la Réserve Rochechouart dimanche 7 juin 2026.
Rochechouart
Découverte géologique Raconte-moi la collision cosmique du Ciel et de la Terre
Maison de la Réserve 16 Rue Jean Parvy Rochechouart Haute-Vienne
Tarif : 5.5 – 5.5 – 5.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 16:00:00
fin : 2026-07-07
Date(s) :
2026-07-07
La Maison de la Réserve vous propose une balade géologique Raconte-moi la collision cosmique du Ciel et de la Terre . Au gré d’un parcours de découverte géologique dans la ville de Rochechouart et ses abords, découvrez l’impactite, roche née de la chute d’un astéroïde, au travers du patrimoine bâti et des affleurements naturels. Cette balade durera 1h30. Inscription souhaitée avec au maximum 25 personnes. .
Maison de la Réserve 16 Rue Jean Parvy Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 03 02 70 reservenaturelle.rochechouart@pol-cdc.fr
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English : Découverte géologique Raconte-moi la collision cosmique du Ciel et de la Terre
L’événement Découverte géologique Raconte-moi la collision cosmique du Ciel et de la Terre Rochechouart a été mis à jour le 2026-04-16 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin
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