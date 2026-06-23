Exposition vente Rochechouart
Exposition vente Rochechouart mardi 7 juillet 2026.
Rochechouart
Exposition vente
Eglise Rochechouart Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 10:00:00
fin : 2026-08-27 19:00:00
Date(s) :
2026-07-07
Poussez les portes de l’église de Biennac à Rochechouart et partez à la découverte d’un univers où créativité et savoir-faire se rencontrent. Cette exposition-vente met à l’honneur des artisans d’art passionnés qui présentent leurs créations originales bijoux, objets de décoration, pièces uniques et réalisations artisanales aux styles variés. Dans le cadre authentique et plein de charme de cette église, prenez le temps de flâner, d’échanger avec les créateurs et de découvrir des œuvres façonnées avec talent. Une belle invitation à soutenir l’artisanat local, à dénicher des idées cadeaux originales ou simplement à s’offrir un moment de découverte et d’inspiration au cœur du patrimoine rochechouartais. Entrée libre. .
Eglise Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 09 62 22
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English : Exposition vente
L’événement Exposition vente Rochechouart a été mis à jour le 2026-06-23 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin
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