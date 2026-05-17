A l’assaut du château Rochechouart
A l’assaut du château Rochechouart vendredi 10 juillet 2026.
Rochechouart
A l’assaut du château
Capitole Rochechouart Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 10:00:00
fin : 2026-07-22 12:00:00
Date(s) :
2026-07-10 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-26
Oyez, oyez ! Partez en famille à l’assaut du château de Rochechouart. Choisissez votre costume, suivez le guide et remontez le temps pour une visite ludique pour tout connaître sur les vicomtes et ses nombreuses légendes ! .
Capitole Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 02 17 93 info@visitlimousin.com
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English : A l’assaut du château
L’événement A l’assaut du château Rochechouart a été mis à jour le 2026-06-10 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin
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