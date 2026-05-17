Rochechouart

Feu d’artifice et marché de producteurs

Plan d’eau de Boischenu Rochechouart Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 10:00:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Préparez-vous à vivre une journée pleine de surprises, de rires et de bonne humeur ! À l’occasion de la fête nationale, le plan d’eau de Boischenu à Rochechouart se transforme en véritable terrain de jeux pour petits et grands.

Au programme une exposition de voitures et motos qui fera briller les yeux des passionnés, et pour les amateurs de sensations, offrez-vous un baptême en moto inoubliable ! Les enfants ne seront pas en reste avec de nombreuses animations ludiques et de jolies promenades en calèche.

Flânez au marché des producteurs et artisans locaux, savourez les saveurs du terroir, dénichez des trésors faits main… et laissez-vous emporter par l’ambiance festive !

Et pour clôturer cette belle journée en beauté, le feu d’artifice illuminera le ciel vers 23h, reflet magique sur les eaux calmes du plan d’eau. .

Plan d’eau de Boischenu Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 05 15 06

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English : Feu d’artifice et marché de producteurs

L’événement Feu d’artifice et marché de producteurs Rochechouart a été mis à jour le 2026-06-10 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin