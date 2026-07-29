Atelier initiation La danse des toupies Place du château Rochechouart

Informations pratiques

Rochechouart

Atelier initiation La danse des toupies

Place du château Musée d’art contemporain Rochechouart Haute-Vienne

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 10:30:00

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-08-19 2026-08-26

Laissez-vous captiver par le mouvement ! Dans cet atelier original, la toupie devient une véritable artiste en action. À partir de matériaux simples et colorés comme la laine tissée ou les perles, fabriquer un objet unique n’est que la première étape. Le vrai spectacle commence lorsque les toupies se mettent à tourner observez comment le mouvement se crée, s’accélère et déforme les motifs en fonction du poids et de la vitesse. Entre expérience visuelle charmante et création manuelle, cet atelier offre un moment chaleureux et poétique pour porter un regard neuf sur la physique des objets tout en s’amusant à créer des effets stupéfiants.

A partir de 8 ans à faire en famille.

Renseignements et réservation auprès du Musée d’Art Contemporain de Rochechouart. .

Place du château Musée d’art contemporain Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 03 77 77 contact.musee@cg87.fr

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English : Atelier initiation La danse des toupies

L’événement Atelier initiation La danse des toupies Rochechouart a été mis à jour le 2026-07-20 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin