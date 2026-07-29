Atelier créatif Graver la matière Place du château Rochechouart
vendredi 21 août 2026 · Place du château · Rochechouart
Informations pratiques
Rochechouart
Atelier créatif Graver la matière
Place du château Musée d’art contemporain Rochechouart Haute-Vienne
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 10:30:00
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
Inspiré par l’œuvre Vers luisants de Daniel Tremblay, cet atelier vous invite à sublimer un matériau du quotidien la plaque de caoutchouc souple. Munis de gouges, vous creusez directement dans la matière pour en révéler les sous-couches et les textures cachées. Ici, la démarche est originale la matrice ainsi sculptée devient l’œuvre en elle-même, sans passer par l’étape de l’impression sur papier. C’est une vraie plongée tactile dans la transformation de la matière, parfaite pour appréhender la relation intime entre le geste de la main et la surface, tout en partageant un moment d’expression artistique calme, gratifiant et captivant.
A partir de 14 ans à faire en famille.
Renseignements et réservation auprès du Musée d’Art Contemporain de Rochechouart. .
Place du château Musée d’art contemporain Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 03 77 77 contact.musee@cg87.fr
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English : Atelier créatif Graver la matière
L’événement Atelier créatif Graver la matière Rochechouart a été mis à jour le 2026-07-20 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin
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