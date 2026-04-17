Randonnée commentée Maison de la Réserve Rochechouart
Randonnée commentée Maison de la Réserve Rochechouart mercredi 19 août 2026.
Rochechouart
Randonnée commentée
Maison de la Réserve 16 Rue Jean Parvy Rochechouart Haute-Vienne
Tarif : – – 6.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 14:00:00
fin : 2026-08-19
Date(s) :
2026-08-19
La Maison de la Réserve à Rochechouart vous propose une balade géologique commentée d’environ 3 heures sur une partie du territoire pour découvrir les roches obtenues lors de l’impact et leur répartition géographique dans le paysage actuel. Uniquement sur réservation. .
Maison de la Réserve 16 Rue Jean Parvy Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 03 02 70 reservenaturelle.rochechouart@pol-cdc.fr
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English :
L’événement Randonnée commentée Rochechouart a été mis à jour le 2026-04-17 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin
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