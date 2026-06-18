Labyrinthe de la Voix Place du château Rochechouart

Rochechouart

Labyrinthe de la Voix

Place du château Place du Château Rochechouart Haute-Vienne

Tarif : 23 – 23 – 23 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 20:30:00

fin : 2026-07-30 23:00:00

Date(s) :

2026-07-30

Venez vivre une expérience musicale unique dans un cadre d’exception la cour du château de Rochechouart ! Au cœur de ce lieu historique emblématique, laissez-vous porter par une programmation vibrante et éclectique qui promet de faire résonner les vieilles pierres au rythme des sonorités actuelles. Entre électro envoûtante, synthwave aux accents rétro-futuristes, afro-groove chaleureux et transe hypnotique, chaque concert vous invite à un véritable voyage musical. Dans une ambiance conviviale et festive, profitez d’une soirée hors du temps, où patrimoine et musiques actuelles se rencontrent pour créer des instants mémorables. Une belle occasion de partager émotions, découvertes et moments de fête sous le ciel de Rochechouart. .

Place du château Place du Château Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine secretariatlaby@gmail.com

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English : Labyrinthe de la Voix

L’événement Labyrinthe de la Voix Rochechouart a été mis à jour le 2026-06-18 par Terres de Limousin