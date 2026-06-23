Les Jeux d’O de l’été ! Square Marcel Pagnol Rochechouart mercredi 22 juillet 2026.

Rochechouart

Les Jeux d’O de l’été !

Square Marcel Pagnol Espace Familles Rochechouart Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 10:00:00

fin : 2026-07-22 12:00:00

Date(s) :

2026-07-22

L’Espace Famille à Rochechouart vous convie aux Jeux d’O de l’été. Des jeux d’eau pour faire des expériences sensorielles, du transvasement, de la motricité fine… Au cas où, tenues adaptées ou affaires de rechange préconisées ! Cet atelier sera proposé en fonction de la météo du moment. .

Square Marcel Pagnol Espace Familles Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 03 61 80

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English : Les Jeux d’O de l’été !

L’événement Les Jeux d’O de l’été ! Rochechouart a été mis à jour le 2026-06-23 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin