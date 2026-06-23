Les Jeux d’O de l’été ! Square Marcel Pagnol Rochechouart
Les Jeux d’O de l’été ! Square Marcel Pagnol Rochechouart mercredi 22 juillet 2026.
Rochechouart
Les Jeux d’O de l’été !
Square Marcel Pagnol Espace Familles Rochechouart Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 10:00:00
fin : 2026-07-22 12:00:00
Date(s) :
2026-07-22
L’Espace Famille à Rochechouart vous convie aux Jeux d’O de l’été. Des jeux d’eau pour faire des expériences sensorielles, du transvasement, de la motricité fine… Au cas où, tenues adaptées ou affaires de rechange préconisées ! Cet atelier sera proposé en fonction de la météo du moment. .
Square Marcel Pagnol Espace Familles Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 03 61 80
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les Jeux d’O de l’été !
L’événement Les Jeux d’O de l’été ! Rochechouart a été mis à jour le 2026-06-23 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin
À voir aussi à Rochechouart (Haute-Vienne)
- La Châtelaine fête ses 40 ans Rochechouart 4 juillet 2026
- Exposition vente Rochechouart 7 juillet 2026
- Randonnée commentée Maison de la Réserve Rochechouart 8 juillet 2026
- Circuit géologique en voiture au coeur de l’astroblème Maison de la Réserve Rochechouart 9 juillet 2026
- Stage d’été de QI GONG Salle Jacques Brel Rochechouart 12 juillet 2026