Informations pratiques

Rochechouart

Les brouettes fleuries

Place du château Place du Château Rochechouart Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 09:00:00

fin : 2026-07-26 12:30:00

Date(s) :

2026-07-25 2026-07-26

Les Brouettes Fleuries reviennent à Rochechouart pour un week-end haut en couleurs ! Venez flâner au cœur de la Place du Château et admirer les créations originales du concours de brouettes fleuries, de magnifiques expositions florales et de nombreuses animations pour toute la famille. Rencontrez des passionnés, découvrez un rucher, un élevage de poules, participez à l’atelier de rempotage pour les enfants ou profitez d’une promenade en calèche. Le dimanche, ne manquez pas la remise des prix du concours, suivie de la traditionnelle braderie de fleurs pour embellir jardins et balcons à petits prix. Un rendez-vous convivial et fleuri à partager en famille ou entre amis, dans le cadre exceptionnel du château de Rochechouart. .

Place du château Place du Château Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 34 35 63 02

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les brouettes fleuries

L’événement Les brouettes fleuries Rochechouart a été mis à jour le 2026-07-07 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin