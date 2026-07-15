Visite commentée des peintures murales Place de l’Église Rochechouart

Informations pratiques

Rochechouart

Visite commentée des peintures murales

Place de l’Église Eglise Rochechouart Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 16:30:00

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Partez à la découverte des remarquables peintures murales de l’église Saint-Sauveur de Rochechouart lors d’une visite commentée en compagnie de Françoise Maison, historienne de l’Art. Passionnée et spécialiste de ce patrimoine, elle vous dévoilera l’histoire, les techniques et les symboles de ces œuvres qui font toute la richesse de cet édifice. Cette visite, organisée en partenariat avec la mairie de Rochechouart, se poursuivra à 18 h par une conférence consacrée à Nicolaï Greschny, célèbre peintre d’art sacré, dont le talent a marqué de nombreuses églises en France. Une belle occasion d’en apprendre davantage sur cet artiste et de porter un nouveau regard sur le patrimoine religieux de Rochechouart. .

Place de l’Église Eglise Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 43 00 80

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English : Visite commentée des peintures murales

L’événement Visite commentée des peintures murales Rochechouart a été mis à jour le 2026-07-08 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin