Circuit géologique en voiture au coeur de l’astroblème Maison de la Réserve Rochechouart
Circuit géologique en voiture au coeur de l’astroblème Maison de la Réserve Rochechouart jeudi 16 juillet 2026.
Rochechouart
Circuit géologique en voiture au coeur de l’astroblème
Maison de la Réserve 16 Rue Jean Parvy Rochechouart Haute-Vienne
Tarif : – – 7.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 14:00:00
fin : 2026-07-16 18:00:00
Date(s) :
2026-07-16
Partez à l’aventure au cœur du cratère de Rochechouart ! Les jeudis de juillet et août, la Maison de la Réserve Espace Météorite Paul Pellas vous invite à un fascinant circuit géologique en voiture individuelle. Guidés par un agent de la Réserve Naturelle, sillonnez les paysages modelés par l’impact d’une météorite tombée il y a 200 millions d’années. Pendant 4 heures, laissez-vous surprendre par la richesse des roches, les curiosités naturelles et le patrimoine bâti issu de cet événement cosmique. Une sortie originale, accessible à tous, entre science, nature et histoire locale.
Sur réservation. .
Maison de la Réserve 16 Rue Jean Parvy Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 03 02 70 reservenaturelle.rochechouart@pol-cdc.fr
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English :
L’événement Circuit géologique en voiture au coeur de l’astroblème Rochechouart a été mis à jour le 2026-04-17 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin
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