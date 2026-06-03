La Châtelaine fête ses 40 ans Rochechouart
La Châtelaine fête ses 40 ans Rochechouart samedi 4 juillet 2026.
Rochechouart
La Châtelaine fête ses 40 ans
Place du Château Rochechouart Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 17:00:00
fin : 2026-07-04 01:00:00
Date(s) :
2026-07-04
À l’occasion du 40ème anniversaire placé sous le signe de la fête et de la convivialité, venez partager un moment chaleureux et festif en famille ou entre amis ! Tout au long de la journée, laissez-vous entraîner par l’ambiance entraînante du défilé de bandas qui animera les rues au rythme des cuivres et des percussions. Prolongez les festivités à la bodega, véritable lieu de rencontre et de partage, où bonne humeur et esprit festif seront au rendez-vous. Une buvette et un espace de restauration avec grillades vous permettront de savourer de délicieuses spécialités dans une atmosphère décontractée. Pour compléter cette journée d’exception, un Brass Band fera vibrer le public avec son énergie communicative et son répertoire festif. Une belle occasion de célébrer ensemble cet anniversaire dans une ambiance joyeuse, musicale et gourmande ! .
Place du Château Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 50 57 08 bandalachatelaine@free.fr
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English : La Châtelaine fête ses 40 ans
L’événement La Châtelaine fête ses 40 ans Rochechouart a été mis à jour le 2026-06-03 par Terres de Limousin
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