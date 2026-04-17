Circuit géologique en voiture au coeur de l’astroblème Maison de la Réserve Rochechouart
Circuit géologique en voiture au coeur de l’astroblème Maison de la Réserve Rochechouart jeudi 9 juillet 2026.
Rochechouart
Circuit géologique en voiture au coeur de l’astroblème
Maison de la Réserve 16 Rue Jean Parvy Rochechouart Haute-Vienne
Tarif : – – 7.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 14:00:00
fin : 2026-07-09 18:00:00
Date(s) :
2026-07-09
Partez à l’aventure au cœur du cratère de Rochechouart ! Les jeudis de juillet et août, la Maison de la Réserve Espace Météorite Paul Pellas vous invite à un fascinant circuit géologique en voiture individuelle. Guidés par un agent de la Réserve Naturelle, sillonnez les paysages modelés par l’impact d’une météorite tombée il y a 200 millions d’années. Pendant 4 heures, laissez-vous surprendre par la richesse des roches, les curiosités naturelles et le patrimoine bâti issu de cet événement cosmique. Une sortie originale, accessible à tous, entre science, nature et histoire locale.
Sur réservation. .
Maison de la Réserve 16 Rue Jean Parvy Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 03 02 70 reservenaturelle.rochechouart@pol-cdc.fr
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English :
L’événement Circuit géologique en voiture au coeur de l’astroblème Rochechouart a été mis à jour le 2026-04-17 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin
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